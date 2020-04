Coronavirus: Spagna, i calciatori dicono no ai tamponi (Di venerdì 24 aprile 2020) L’Associazione calciatori Spagnoli si è opposta all’utilizzo dei tamponi sui calciatori, dando la priorità ai cittadini L’Associazione calciatori Spagnoli (AFE) ha espresso la preoccupazioni dei giocatori di Liga e Segunda Division riprendere gli allenamenti in piena emergenza Coronavirus, opponendosi all’utilizzo dei tamponi e dando la priorità alla salute dei cittadini. «Non vogliamo generare polemiche. La pandemia ha causato migliaia di vittime e la salute pubblica non è una questione di pochi ma dell’intera società. Come lavoratori, i calciatori si conformeranno alle prescrizioni indicate dai club. È assolutamente necessario che il governo faccia chiarezza sull’argomento», si legge nella nota ufficiale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. USA in testa - Italia terza dietro alla Spagna

Coronavirus - in Spagna 367 morti in 24 ore : il dato più basso da un mese. Colombia - focolaio in un carcere. Dalla Fifa 150 milioni alle federazioni

