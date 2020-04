Coronavirus: Orlando, ‘alcuni erano contro ma Fondo c’è, il resto sono chiacchiere’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “C’era una proposta in campo, il Recovery Fund, necessaria alla ripartenza e c’erano dei Paesi che hanno tentato di levarla di mezzo. Alla fine è rimasta in piedi e si lavora per attuarla. Il dato politico è questo. Il resto sono chiacchiere”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. L'articolo Coronavirus: Orlando, ‘alcuni erano contro ma Fondo c’è, il resto sono chiacchiere’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Orlando - ‘per ripartenza non serve Superman ma sforzo collettivo’

Coronavirus : Orlando - ‘per ripartenza non serve Superman ma sforzo collettivo’ (2)

**Coronavirus : Orlando - ‘banche diano risposte tempestive su liquidità’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “C’era una proposta in campo, il Recovery Fund, necessaria alla ripartenza e c’dei Paesi che hanno tentato di levarla di mezzo. Alla fine è rimasta in piedi e si lavora per attuarla. Il dato politico è questo. Ilchiacchiere”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea. L'articolo, ‘alcunimac’è, ilchiacchiere’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Orlando, 'alcuni erano contro ma Fondo c'è, il resto sono chiacchiere'... - Testament73 : RT @FrancoBechis: Dunque cattolici nelle catacombe con irruzione della polizia se celebrano una messa in quattro gatti. In galera se fanno… - Albe762 : RT @FrancoBechis: Dunque cattolici nelle catacombe con irruzione della polizia se celebrano una messa in quattro gatti. In galera se fanno… - DiUccel : RT @FrancoBechis: Dunque cattolici nelle catacombe con irruzione della polizia se celebrano una messa in quattro gatti. In galera se fanno… - MarcoTognini : RT @FrancoBechis: Dunque cattolici nelle catacombe con irruzione della polizia se celebrano una messa in quattro gatti. In galera se fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Orlando Coronavirus, Orlando: "Al Governo chiediamo attenzione e sostegno per la fase 2" PalermoToday Il boss scarcerato e il Coronavirus Tra circo mediatico e smentite

La domanda è sempre la stessa, chi li vuole scarcerare e cosa c'entra il Coronavirus? Si muove anche Leoluca Orlando: "Al di là del comprensibile smarrimento che la notizia ha creato nei ...

Coronavirus: Orlando, ‘alcuni erano contro ma Fondo c’è, il resto sono chiacchiere’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “C’era una proposta in campo, il Recovery Fund, necessaria alla ripartenza e c’erano dei Paesi che hanno tentato di levarla di mezzo. Alla fine è rimasta in piedi e si ...

La domanda è sempre la stessa, chi li vuole scarcerare e cosa c'entra il Coronavirus? Si muove anche Leoluca Orlando: "Al di là del comprensibile smarrimento che la notizia ha creato nei ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “C’era una proposta in campo, il Recovery Fund, necessaria alla ripartenza e c’erano dei Paesi che hanno tentato di levarla di mezzo. Alla fine è rimasta in piedi e si ...