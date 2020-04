Coronavirus: in Veneto sempre meno ricoverati, “entro metà maggio verso zero contagi” (Di venerdì 24 aprile 2020) In Veneto il numero totale dei tamponi ha raggiunto quota 296.296, +9.500 nelle ultime 24 ore; i positivi sono 17.229, +348; i ricoverati sono 1.289, -40; le terapie intensive sono 130, -10; i dimessi sono 2.372, +52; i morti sono 1.244. Sono i dati illustrati dal governatore Luca Zaia nel corso della quotidiana lettura del bollettino. “Il modello matematico che abbiamo dice che entro i primi, metà maggio, dovremmo andare verso zero contagi se non cambiano le condizioni“, ha spiegato il governatore.L'articolo Coronavirus: in Veneto sempre meno ricoverati, “entro metà maggio verso zero contagi” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Veneto spazio ai take away

