Chi è Maurizio Molinari, il direttore de ‘La Repubblica’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Dagli studi negli Stati Uniti e in Israele alla direzione de ‘La Repubblica’, chi è Maurizio Molinari. ROMA – Maurizio Molinari è il nuovo direttore di La Repubblica. Una nomina arrivata in concomitanza con il nuovo consiglio di amministrazione di Gedi dopo l’ingresso di Exor. Un cambio al vertice del quotidiano italiano che ha causato la dura reazione della stampa ma anche dello stesso giornale. Il consiglio di redazione ha annunciato uno sciopero di un giorno per manifestare la propria contrarietà alla decisione presa dalla famiglia Elkann. Chi è Maurizio Molinari, la biografia del giornalista italiano Nato a Roma il 28 ottobre 1964 (Scorpione), Maurizio Molinari ha studiato sia ad Oxford che a Gerusalemme prima di laurearsi in Scienze Politiche (1989) e Storia (1993) all’Università La Sapienza di Roma. La ... Leggi su newsmondo MAURIZIO MOLINARI/ Chi è nuovo direttore La Repubblica : prende il posto di Verdelli

Maurizio Molinari/ Chi è il nuovo direttore de La Repubblica

Chi è Maurizio Zaffagnini e cos’è il progetto Rockin’1000? (Di venerdì 24 aprile 2020) Dagli studi negli Stati Uniti e in Israele alla direzione de ‘La Repubblica’, chi è. ROMA –è il nuovodi La Repubblica. Una nomina arrivata in concomitanza con il nuovo consiglio di amministrazione di Gedi dopo l’ingresso di Exor. Un cambio al vertice del quotidiano italiano che ha causato la dura reazione della stampa ma anche dello stesso giornale. Il consiglio di redazione ha annunciato uno sciopero di un giorno per manifestare la propria contrarietà alla decisione presa dalla famiglia Elkann. Chi è, la biografia del giornalista italiano Nato a Roma il 28 ottobre 1964 (Scorpione),ha studiato sia ad Oxford che a Gerusalemme prima di laurearsi in Scienze Politiche (1989) e Storia (1993) all’Università La Sapienza di Roma. La ...

Axxell2511 : RT @Moonlightshad1: Chi è il neo direttore di Repubblica lo spiegavano bene i Wu Ming già qualche anno fa. Post da leggere, per non dover s… - italiaserait : Maurizio Molinari: chi è il nuovo direttore di Repubblica - poggio_maurizio : tanto per rinfrescare la memoria,ecco chi è questo #impostore @GiuseppeConteIT un #bugiardo a cui non crede più… - Moonlightshad1 : Chi è il neo direttore di Repubblica lo spiegavano bene i Wu Ming già qualche anno fa. Post da leggere, per non dov… - MarcoCampa10 : RT @AleBerlo: @francofontana43 @deltamikeMD @ilmanifesto E arriva Molinari. Ma chi è Molinari? Ce lo spiega bene @Wu_Ming_Foundt: https://t… -