Ascolti TV primetime | giovedì 23 aprile 2020 | Vivi e lascia vivere al 26% | Pirati dei

(Di venerdì 24 aprile 2020) Glitvdi ieri, giovedì 23, hanno visto la vittoria della prima puntata della fiction “”, con protagonista Elena Sofia Ricci ed in onda su Raiuno, che ha ottenuto il 26% di share. Al 10.5%, invece, il film “dei Caraibi-Oltre i confini del mare”, in onda su Canale 5. Ecco, per voi, glitvdi ieri, registrati sui principali canali nazionali. Su Rai1ha conquistato 7.126.000 spettatori pari al 26% di share. Su Canale 5dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha raccolto davanti al video 2.551.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Di Mamma ce n’è una sola ha interessato 1.132.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Bus 657 ha catturato l’attenzione di 1.475.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Baby Driver – Il ...