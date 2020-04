25 aprile, Materiale Resistente (Di sabato 25 aprile 2020) Venticinque anni fa, in un prato appena fuori Correggio, si tenne, il 25 aprile 1995, il concerto di Materiale Resistente. Era stato preparato dall’uscita di un CD di cui erano stati promotori i CSI, Fabrizio «Taver» Tavernelli e il Comune locale. In quel CD CSI, Marlene Kuntz, Ustmamò, Mau Mau, Africa Unite e molti altri gruppi rock della scena indipendente rielaboravano o creavano nuovi canti partigiani per celebrare il Cinquantenario della Liberazione. Resistenza e rock: un’intuizione formidabile per mettere insieme … Continua L'articolo 25 aprile, Materiale Resistente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus – Spagna : 10mila morti. Cnn : “Usa non invieranno più materiale sanitario agli alleati”. Putin : “Ad aprile stipendio senza lavorare”. Filippine - Duterte ordina di sparare a chi viola la quarantena (Di sabato 25 aprile 2020) Venticinque anni fa, in un prato appena fuori Correggio, si tenne, il 251995, il concerto di. Era stato preparato dall’uscita di un CD di cui erano stati promotori i CSI, Fabrizio «Taver» Tavernelli e il Comune locale. In quel CD CSI, Marlene Kuntz, Ustmamò, Mau Mau, Africa Unite e molti altri gruppi rock della scena indipendente rielaboravano o creavano nuovi canti partigiani per celebrare il Cinquantenario della Liberazione. Resistenza e rock: un’intuizione formidabile per mettere insieme … Continua L'articolo 25proviene da il manifesto.

kapav65 : Verso il 25 aprile. Bianca Guidetti Serra, organizza a Torino i 'gruppi di difesa della donna', porta il materiale… - MovArturoSP : RT @BandaPopolare: Per il #25aprile suoneremo virtualmente alle iniziative proposte in questo link dal @MEI_Meeting. Domani sera ore 21 sar… - Lucia07129120 : RT @BandaPopolare: Per il #25aprile suoneremo virtualmente alle iniziative proposte in questo link dal @MEI_Meeting. Domani sera ore 21 sar… - ComandanteLupo : RT @BandaPopolare: Per il #25aprile suoneremo virtualmente alle iniziative proposte in questo link dal @MEI_Meeting. Domani sera ore 21 sar… - ANPI_Pianoro : RT @BandaPopolare: Per il #25aprile suoneremo virtualmente alle iniziative proposte in questo link dal @MEI_Meeting. Domani sera ore 21 sar… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Materiale 25 aprile, Materiale Resistente Il Manifesto COSTI ALTI E TROPPE DIFFICOLTÀ: LA FASE 2 TRAUMATICA DEI LAVORATORI DI PROSSIMITÀ

Non usciranno dal lockdown né il 27 aprile, né il 4 maggio ... “Per il recupero dei dispositivi e materiali, la messa a norma dei locali, la sanificazione, le imprese dovranno sostenere costi ...

Campania verso la fase 2: riprendono i cantieri pubblici e privati

Nella nota si chiarisce che da lunedì si potrebbero sdoganare anche altre attività: “È in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 ...

Non usciranno dal lockdown né il 27 aprile, né il 4 maggio ... “Per il recupero dei dispositivi e materiali, la messa a norma dei locali, la sanificazione, le imprese dovranno sostenere costi ...Nella nota si chiarisce che da lunedì si potrebbero sdoganare anche altre attività: “È in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 ...