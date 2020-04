Vittorio Feltri: “I meridionali in molti casi sono inferiori”. Edicole del Sud si rifiutano di vendere ‘Libero’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali ha scatenato la polemica sui social (e non solo). ROMA – E’ polemica per le parole di Vittorio Feltri sui meridionali. Il direttore di Libero ai microfoni della trasmissione in onda su Rete 4, Fuori dal coro, ha commentato la decisione di De Luca di chiudere le frontiere in caso di riapertura dei confini al Nord. “Perché mai dovremmo andare in Campania? – ha replicato il giornalista – a fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori“. Dichiarazioni che hanno scatenato la polemica politica e non solo. “I meridionali sono inferiori” Le dichiarazioni di Feltri sono state pronunciare alla trasmissione Fuori dal coro in risposta a Mario Giordano che gli ha chiesto di commentare la decisione di De Luca di chiudere i confini. “Ho simpatia ... Leggi su newsmondo Gigi D’Alessio : lo schiaffo a Vittorio Feltri : “sono orgoglioso di esserlo”

paolaturci : Non mi sono mai sentita (giustamente) superiore a nessuno ma a Vittorio Feltri si - fattoquotidiano : Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, man… - fanpage : Scatta la denuncia per Vittorio Feltri dopo le frasi di ieri sera contro la città di Napoli #22aprile - commentotutto2 : RT @stefanostaffa1: Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti ha deciso di procedere legalmente contro Vittorio Feltri per valutare danno d… - ilavfd : RT @stefanostaffa1: Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti ha deciso di procedere legalmente contro Vittorio Feltri per valutare danno d… -