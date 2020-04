UFFICIALE - Le linee guida UEFA: fare di tutto per finire campionati (anche con i playoff) o le federazioni decideranno chi va in Europa (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza per ricevere aggiornamenti sui gruppi di lavoro istituiti in collaborazione con la European Club Association (ECA), European Leagues (EL) e FIFPRO Europe. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comitato Esecutivosi è riunito oggi in videoconferenza per ricevere aggiornamenti sui gruppi di lavoro istituiti in collaborazione con la European Club Association (ECA), European Leagues (EL) e FIFPRO Europe.

roma_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consigli… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consigli… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consigli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consiglia… - calciomercato_m : UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consi… -