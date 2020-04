Uefa: «Due ipotesi per finire coppe: gare in parallelo ai campionati o ad agosto» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito oggi in videoconferenza e ha ricevuto aggiornamenti sui gruppi di lavoro istituiti in collaborazione con la European Club Association (ECA), le Leghe Europee (EL) e FIFPRO Europe. Dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro per il calendario, entrambi prevedono che il calcio a livello nazionale inizi prima … L'articolo Uefa: «Due ipotesi per finire coppe: gare in parallelo ai campionati o ad agosto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Uefa - fissati due incontri in tre giorni per decidere quando si ricomincerà a giocare

Riunione Uefa : due gli scenari possibili per terminare la stagione. I dettagli

Sorteggio - Uefa Nations League 2020/2021 (diretta tv ore 18 - Rai Due) (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comitato Esecutivosi è riunito oggi in videoconferenza e ha ricevuto aggiornamenti sui gruppi di lavoro istituiti in collaborazione con la European Club Association (ECA), le Leghe Europee (EL) e FIFPRO Europe. Dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro per il calendario, entrambi prevedono che il calcio a livello nazionale inizi prima … L'articolo: «Dueperinaio ad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Uefa: «Due ipotesi per finire coppe: gare in parallelo ai campionati o ad agosto»: Il Comitato… - CalcioFinanza : Uefa: «Due ipotesi per concludere le coppe nel 2019/20: gare in parallelo ai campionati o ad agosto»… - MaciTiozzo : RT @tutticonvocati: ???@PierpaolMarino: 'Mi fido meno delle dichiarazioni improvvisate. Due settimane fa #UEFA e #FIFA hanno sostenuto che i… - tutticonvocati : ???@PierpaolMarino: 'Mi fido meno delle dichiarazioni improvvisate. Due settimane fa #UEFA e #FIFA hanno sostenuto c… - infobetting : Le due strade di Uefa e Fifa, stagione canonica e stagione solare -