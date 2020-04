Tom Holland voleva smettere di bere, ma Ryan Reynolds gli ha regalato una cassa di spider-gin (Di giovedì 23 aprile 2020) Tom Holland ha ricevuto un regalo speciale in questo periodo di isolamento direttamente dal suo amico e collega Ryan Reynolds. Tom Holland e Ryan Reynolds ormai fanno parte dello stesso universo di supereroi, uno nel ruolo di Spider-Man e l'altro come Deadpool, dopo l'accordo Disney/Fox. Per suggellare questo connubio, Ryan Reynolds ha ben pensato di inviare una cassa del suo gin al giovane amico, per alleviare il lungo periodo di isolamento. Durante una recente intervista con Jimmy Kimmel, Tom Holland ha raccontato del suo isolamento insieme ai suoi tre amici, affermando che si vogliono bene solo perché sono ubriachi tutto il giorno. Per alleviare ancora di più la loro quarantena, Tom Holland ha raccontato che Ryan Reynolds gli ha inviato ... Leggi su movieplayer Tom Holland diventa sceneggiatore : "Temo che i produttori scoprano che sono stupido"

