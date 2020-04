Smart working, bisogna affrontare il tema nel contratto (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – “Nella scuola la didattica in presenza è insostituibile ma laddove si renda necessaria la didattica a distanza sono necessarie regole contrattuali concordate con le parti sociali“. Questo il messaggio lanciato dal Segretario organizzativo Confedir, Marcello Pacifico, in occasione del confronto in materia di Smartworking nel lavoro pubblico tra il ministro della Pa Fabiana Dadone e i sindacati. “Nell’incontro avuto tra le confederazioni sindacali e il ministro Dadone riguardo all’apertura di un tavolo di confronto sullo Smart working, come Confedir – spiega Pacifico – abbiamo presentato un documento, che prende spunto dal testo unitario firmato da Udir e da Anief, riguardante l’operato dei dirigenti scolastici, del personale docente e Ata. Un documento frutto di un’analisi di ciò che avvenuto dal ... Leggi su quifinanza Lavoro : visiere - guanti e calzari al rientro «Favorire lo smart working se possibile»

Auricolari in Smart working : attenzione ai rischi per l'udito

Lo smart working è il nostro futuro? (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – “Nella scuola la didattica in presenza è insostituibile ma laddove si renda necessaria la didattica a distanza sono necessarie regole contrattuali concordate con le parti sociali“. Questo il messaggio lanciato dal Segretario organizzativo Confedir, Marcello Pacifico, in occasione del confronto in materia dinel lavoro pubblico tra il ministro della Pa Fabiana Dadone e i sindacati. “Nell’incontro avuto tra le confederazioni sindacali e il ministro Dadone riguardo all’apertura di un tavolo di confronto sullo, come Confedir – spiega Pacifico – abbiamo presentato un documento, che prende spunto dal testo unitario firmato da Udir e da Anief, riguardante l’operato dei dirigenti scolastici, del personale docente e Ata. Un documento frutto di un’analisi di ciò che avvenuto dal ...

agorarai : 'Smart working dovrebbe diventare la normalità, ha dimostrato che si può lavorare anche di più e meglio'… - davidefaraone : Ma Parisi il presidente dell’Anpal, che dovrebbe coordinare i navigator, che a loro volta dovrebbero trovare il lav… - SkyTG24 : Coronavirus fase 2, guida Inail: mascherine, distanze e smart working - NicoEsp72 : RT @lucarallo: «Il ruolo del rivenditore di informatica è fondamentale, stanno vivendo una grande opportunità e sono certo che avranno oppo… - OscarTonnina : Smart Working per le imprese: il webinar per sapere come affrontare un’emergenza e il post - Digitalic… -