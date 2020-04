Slittano gli allenamenti in gruppo | spunta una nuova data per la ripresa del campionato

(Di giovedì 23 aprile 2020) Dal 4 maggio ci si potrà allenare individualmente ma non in: non c'è l'ok del ministro Spadafora, dunque resta sospeso il destino del

Sport_Mediaset : #SerieA, gli allenamenti slittano al 18 maggio. Il campionato potrebbe riprendere il 13 giugno. #SportMediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, gli allenamenti slittano al 18 maggio. Il campionato potrebbe riprendere il 13 giugno. #SportMediaset https:/… - duppli : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, gli allenamenti slittano al 18 maggio. Il campionato potrebbe riprendere il 13 giugno. #SportMediaset https:/… - tackleduro : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, gli allenamenti slittano al 18 maggio. Il campionato potrebbe riprendere il 13 giugno. #SportMediaset https:/… - 8cycling : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, gli allenamenti slittano al 18 maggio. Il campionato potrebbe riprendere il 13 giugno. #SportMediaset https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittano gli

Tutto Napoli

La “black list” comprende gli Stati – anche noti come Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs ... riunirsi in sessione plenaria per revisionare la posizione del Pakistan anche se l’emergenza ...Lo show ripropone-va spezzoni di vecchie puntate de Le Iene e ora “sparisce” dal palinsesto; partito in sordina lo scorso martedì 7 gennaio, gli ultimi appuntamenti trasmessi hanno ottenuto ... sino ...