Redditi: autonomi “doppiano” dipendenti, resta ampia forbice Nord-Sud (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Interessante fotografia quella scattata dai dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sulla base delle dichiarazioni dei Redditi 2018. Il reddito complessivo totale dichiarato – si legge – ammonta a circa 880 miliardi di euro (+42 miliardi rispetto all’anno precedente, +5%) per un valore medio di 21.660 euro, in crescita del 4,8% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. Si sottolinea, precisa la nota, che nel 2018 cambia la gestione del riporto delle perdite per i soggetti in contabilità semplificata, ora equiparate a coloro che hanno una contabilità ordinaria e che pertanto non rientrano più nel calcolo del reddito complessivo. Per un confronto omogeneo con l’anno precedente, è necessario escludere dal reddito complessivo del 2017 le perdite in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Interessante fotografia quella scattata dai dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sulla base delle dichiarazioni dei2018. Il reddito complessivo totale dichiarato – si legge – ammonta a circa 880 miliardi di euro (+42 miliardi rispetto all’anno precedente, +5%) per un valore medio di 21.660 euro, in crescita del 4,8% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. Si sottolinea, precisa la nota, che nel 2018 cambia la gestione del riporto delle perdite per i soggetti in contabilità semplificata, ora equiparate a coloro che hanno una contabilità ordinaria e che pertanto non rientrano più nel calcolo del reddito complessivo. Per un confronto omogeneo con l’anno precedente, è necessario escludere dal reddito complessivo del 2017 le perdite in ...

fisco24_info : Redditi: valore medio di 21.660 euro, gli autonomi doppiano i dipendenti: Dichiarazioni 2018: il 44% dei redditi è… - rumarno2 : @Solocarmen1 Bè a vedere le dichiarazioni dei redditi annuali pare che gli autonomi non abbiano perso granchè,visto… - paologabri : @SgSimoncino @gloriapoch72 In pratica cosa sarebbe successo: riduzione delle tasse per chi ha redditi molto alti. O… - balestra_carlo : RT @ariannasteiner5: Bonus per maggio e giugno solo per redditi sotto 35.000€ ma prorogato di 400€ per chi lavora in nero. Leggete poi lo s… - Jonp2978 : @tiziRMA @RPiconcelli @AvantiRenzi @TeresaBellanova Vabè ciao... Percepire redditi se sa lavorare è disonorevole, m… -