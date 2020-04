Poste Italiane, le pensioni di maggio in pagamento dal 27 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una PostepayEvolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di PostepayEvolution potranno prelevare i contanti dai 253 ATM Postamat attivi nella provincia di Napoli, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, in uno dei 220 Uffici Postali tornati operativi, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: I cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile; dalla C alla D martedì 28 aprile; dalla E alla K mercoledì 29 aprile; dalla L alla P giovedì 30 aprile; dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Poste Italiane ricorda ... Leggi su anteprima24 Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida

