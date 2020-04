Minacce di morte a Barbara d’Urso: interviene anche la sorella (Di giovedì 23 aprile 2020) Barbara d’Urso non deve essere toccata: dopo la frase “Barbara d’Urso deve morire”, ecco arrivare il grido di una delle persone che più ama la d’Urso, vale a dire… Accettare che qualcuno voglia fare del male o semplicemente auguri del male alla propria sorella è inaccettabile. E così Daniela, dopo la frase shock pubblicata da Yari Carrisi contro la sorella, ha immediatamente preso le difese di Barbara d’Urso. “LaArticolo completo: Minacce di morte a Barbara d’Urso: interviene anche la sorella dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Minacce di morte a Barbara D’Urso - Yari Carrisi ‘vuota il sacco’

Yari Carrisi e le minacce a Barbara D'Urso - lui replica : «Non ho augurato la morte a lei ma al programma»

Coronavirus USA : 40.565 morti - 764.265 casi/ Minacce di morte ad alcuni governatori (Di giovedì 23 aprile 2020)d’Urso non deve essere toccata: dopo la frase “d’Urso deve morire”, ecco arrivare il grido di una delle persone che più ama la d’Urso, vale a dire… Accettare che qualcuno voglia fare del male o semplicemente auguri del male alla propriaè inaccettabile. E così Daniela, dopo la frase shock pubblicata da Yari Carrisi contro la, ha immediatamente preso le difese did’Urso. “LaArticolo completo:did’Urso:ladal blog SoloDonna

gualtierieurope : Ancora minacce di morte a @CarloVerdelli nel tentativo, vano, di intimidirlo. Massima #solidarietà a lui, a… - 6000sardine : Siamo vicini a @CarloVerdelli per le minacce di morte ricevute. Il direttore di #repubblica sotto scorta, ha già su… - chetempochefa : 'Vorrei ancora una volta esprimere tutta la mia solidarietà a @CarloVerdelli, direttore di @repubblica, vergognosam… - luisaloffredo28 : RT @Moonlightshad1: Augurare un virus mortale a magistrati minacciati che vivono in una condizione di morte civile da decenni per difendere… - gattilaria : RT @PBerizzi: 'Appena ti vediamo ti facciamo saltare in aria'. Prima gli insulti omofobi, poi le minacce di morte. Al sindaco di Siracusa.… -