Intelligenza emotiva: l’arma segreta dei leader (Di giovedì 23 aprile 2020) Che cos’è l’Intelligenza emotiva? Non esiste una definizione unitaria. Possiamo dire che si tratta di un insieme di capacità interconnesse fra loro, come dei piccoli mattoncini che vanno a costruire una piramide. Alla base di questa piramide si trova l’empatia, ossia la capacità di riconoscere le emozioni delle persone che ci circondano, sintonizzandosi con loro: in questo modo ci troviamo “sulla stessa lunghezza d’onda”. L’Intelligenza emotiva è però composta anche da altri “mattoncini”, come la consapevolezza di sé. Saper riconoscere le proprie emozioni e gestirle nel modo corretto è molto importante per intavolare una relazione autentica. Nondimeno, una componente altrettanto importante dell’Intelligenza emotiva è la motivazione a raggiungere i propri obiettivi ... Leggi su quifinanza Metti alla prova la tua intelligenza emotiva con questo test : quanta ne hai? (Di giovedì 23 aprile 2020) Che cos’è l’? Non esiste una definizione unitaria. Possiamo dire che si tratta di un insieme di capacità interconnesse fra loro, come dei piccoli mattoncini che vanno a costruire una piramide. Alla base di questa piramide si trova l’empatia, ossia la capacità di riconoscere le emozioni delle persone che ci circondano, sintonizzandosi con loro: in questo modo ci troviamo “sulla stessa lunghezza d’onda”. L’è però composta anche da altri “mattoncini”, come la consapevolezza di sé. Saper riconoscere le proprie emozioni e gestirle nel modo corretto è molto importante per intavolare una relazione autentica. Nondimeno, una componente altrettanto importante dell’è la motivazione a raggiungere i propri obiettivi ...

___xscd : Non e' un difetto e' intelligenza emotiva, e non sbaglia mai! - veronicaveri76 : RT @LaPugile: C'è un tipo di intelligenza che ti rende estremamente stupido. Quella emotiva. - coachingkairos : 'I dipendenti vengono regolarmente intervistati dai loro dirigenti su 13 domande specifiche in tre categorie genera… - CinziaMontelli : @JackGrifo Ho consultato il saggio di Daniel Goleman, ed ho rivalutato la mia intelligenza emotiva. Ne uscirò o paz… - 2Untemaalgiorno : RT @BlueSpiritAngel: Il pianto non è debolezza #vuolDire... intelligenza emotiva. Protegge l'occhio ?? Conforta l'anima ?? Aiuta a gestire… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza emotiva Intelligenza emotiva: l’arma segreta dei leader QuiFinanza Sei un genio assoluto? Allora hai questi 6 problemi nella vita

Vuoi sapere se sei molto intelligente? Un genio in un mondo che spesso non lo comprende a pieno: se hai questi 6 problemi, allora sei un vero nerd, mettiti alla prova ...

Se hai questi 6 problemi nella vita e in amore, allora sei un vero genio

LOLNEWS.IT - L’intelligenza non si misura soltanto basandoci sul nostro quoziente intellettivo; esiste anche una intelligenza emotiva, un atteggiamento proattivo che ci porta a sfruttare al massimo ...

Vuoi sapere se sei molto intelligente? Un genio in un mondo che spesso non lo comprende a pieno: se hai questi 6 problemi, allora sei un vero nerd, mettiti alla prova ...LOLNEWS.IT - L’intelligenza non si misura soltanto basandoci sul nostro quoziente intellettivo; esiste anche una intelligenza emotiva, un atteggiamento proattivo che ci porta a sfruttare al massimo ...