Il virus, l’App e la sicurezza nazionale: una commedia all’italiana (Di giovedì 23 aprile 2020) Non è entrata in funzione ed è già nel mirino del Copasir. D’altronde, si tratta “di sicurezza nazionale”. E si tratta, anche, della privacy di milioni di italiani. Parliamo dell’applicazione ‘Immuni’, scelta dal governo Conte 2 per aiutare il contenimento dei contagi. Il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, lo scorso 16 aprile ha firmato il contratto di appalto di servizio con la società italiana Bending Spoons, progettatrice della stessa app. Da allora, nulla si sa. Dalla stessa società, un assordante silenzio. Eppure sono tanti gli interrogativi sull’uso di ‘Immuni’. Infatti, l’applicazione, tra le altre cose, è destinata ad ospitare una sorta di “diario clinico” in cui l’utente possa annotare tempo per tempo dati relativi alle proprie ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Oltre un milione di download per l’App Allertalom

Coronavirus - app Immuni : quello che si sa (finora) su scelta - funzionamento - sicurezza e privacy dell’applicazione per il contact tracing

Coronavirus - 14enne con rara malattia non può essere operata : l’appello dei genitori (Di giovedì 23 aprile 2020) Non è entrata in funzione ed è già nel mirino del Copasir. D’altronde, si tratta “di”. E si tratta, anche, della privacy di milioni di italiani. Parliamo dell’applicazione ‘Immuni’, scelta dal governo Conte 2 per aiutare il contenimento dei contagi. Il commissario per l'emergenza corona, Domenico Arcuri, lo scorso 16 aprile ha firmato il contratto di appalto di servizio con la società italiana Bending Spoons, progettatrice della stessa app. Da allora, nulla si sa. Dalla stessa società, un assordante silenzio. Eppure sono tanti gli interrogativi sull’uso di ‘Immuni’. Infatti, l’applicazione, tra le altre cose, è destinata ad ospitare una sorta di “diario clinico” in cui l’utente possa annotare tempo per tempo dati relativi alle proprie ...

MattiaShowtime : RT @Luca_Mussati: Se l'app *non serve* a tracciare il virus perché è impossibile fare 40-50 milioni di test in breve tempo, serve a traccia… - PonytaEle : RT @Luca_Mussati: Se l'app *non serve* a tracciare il virus perché è impossibile fare 40-50 milioni di test in breve tempo, serve a traccia… - Simona53313767 : RT @Luca_Mussati: Se l'app *non serve* a tracciare il virus perché è impossibile fare 40-50 milioni di test in breve tempo, serve a traccia… - GuyTotti : RT @Luca_Mussati: Se l'app *non serve* a tracciare il virus perché è impossibile fare 40-50 milioni di test in breve tempo, serve a traccia… - dpaulillo : I tamponi servono solo per accertare il virus in presenza di sintomi ma non ad individuare i positivi asintomatici… -

Ultime Notizie dalla rete : virus l’App «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera