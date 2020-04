ilfoglio_it : La retorica dell'italiano medio che se ne infischia delle regole, persino in tempo di pandemia e di quarantena, è c… - Viminale : Controlli del #15aprile sul rispetto misure anti #COVID19: 288.776 persone - 8.523 sanzioni amministrative - 44… - repubblica : Il Viminale sul 25 Aprile: 'Via libera alle associazioni partigiane ma va garantito il distanziamento' [aggiornamen… - AleSute70 : @7hiva @flayawa @Viminale @GiuseppeConteIT @Quirinale Non che prima non lo facessero. Dubito cmq che vengano dati o… - loriana34406751 : @Viminale #Lamorgese,anni,fatiche,ore di pedinamenti,notte perse per i nostri poliziotti,per incarcerarli,ora lei l… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale sul Il Viminale sul 25 Aprile: "Via libera alle associazioni partigiane ma va garantito il distanziamento" la Repubblica Il Viminale sul 25 Aprile: "Via libera alle associazioni partigiane ma va garantito il distanziamento"

ROMA - Via libera dal Viminale alla partecipazione anche delle associazioni partigiane e combattentistiche alle cerimonie per il 25 aprile, "con modalità di distanziamento interpersonale compatibili c ...

Coronavirus, quasi 6000 sanzioni e 32 denunciati

Oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni ieri nell'ambito del monitoraggio eseguito dalle forze dell'ordine sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. In particolare, secondo i d ...

ROMA - Via libera dal Viminale alla partecipazione anche delle associazioni partigiane e combattentistiche alle cerimonie per il 25 aprile, "con modalità di distanziamento interpersonale compatibili c ...Oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni ieri nell'ambito del monitoraggio eseguito dalle forze dell'ordine sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. In particolare, secondo i d ...