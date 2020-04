Il farmaco antimalarico è dannoso: aumentati i rischi cardiaci (Di giovedì 23 aprile 2020) Alessandro Ferro L'idrossiclorochina, farmaco antimalarico usato anche per i casi Covid-19, non solo non ha efficacia ma potrebbe provocare pericolosi effetti collaterali, specialmente se mixato con un antibiotico, l'azitromicina. È quanto sostiene uno studio francese portato avanti dalla rivista Prescrire. Ci sono i farmaci che danno ottime risposte ed altri no: è il caso dell'idrossiclorochina, farmaco antimalarico che, per il Covid, non funziona. Anzi, non solo non esistono evidenti effetti benefici, ma può creare pericolosi effetti collaterali soprattutto a danno del sistema cardiovascolare. Inefficace e dannoso il mix di farmaci A questa conclusione è arrivata la rivista scientifica francese Prescrire dopo aver analizzato i principali studi effettuati fino a questo momento sul farmaco contro la malaria. Inoltre, la cura si rende ancor ... Leggi su ilgiornale Coronavirus Italia - ultime notizie : quasi 100mila casi e oltre 10mila morti. Speranze da un farmaco antimalarico efficace in laboratorio

Ultime Notizie dalla rete : farmaco antimalarico Coronavirus: il farmaco antimalarico non funziona. Aumentano i rischi cardiaci la Repubblica Dubbi dagli Usa sulla clorochina, ecco quello che sappiamo sinora sulle terapie

Dagli Stati Uniti arriva qualche nuvola sulla clorochina, farmaco antimalarico tra quelli sperimentati contro il virus SARS-CoV-2 e che era stato indicato dallo stesso Trump come un vero e proprio ...

Coronavirus, la volontaria che testerà il vaccino: «Ci sono dei rischi ma andrò avanti con la mia vita»

Qualche centinaia di sterline di rimborso in cambio della disponibilità a far da cavie nei primi test umani della pozione che il mondo attende: un vaccino contro il coronavirus. È iniziata oggi l'avve ...

