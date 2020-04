«I veri meridionali non si offendono per Feltri. Siamo persone serie e laboriose» (Di giovedì 23 aprile 2020) Su Libero, il commento di Nicola Apollonio. Si inserisce nel dibattito Nord-Sud in cui Vittorio Feltri ha messo il carico da 90 e spinge a distinguere i meridionali da chi si è scagliato contro il direttore del quotidiano. Parla ai meridionali da meridionale, dice. I meridionali non sono quelli che hanno vomitato odio contro Feltri, scrive. I veri meridionali sono altri. Per la maggior parte “gente laboriosa, uomini e donne che non s’arrendono mai dinanzi ai sacrifici, gente (soprattutto quella di altre generazioni) che lasciava il paese natio per andarsi a rompere la schiena delle miniere del Belgio, nelle fabbriche svizzere, o a costruire strade e ponti in Germania”. Sono quelli che si danno da fare notte e giorno “per cambiare i connotati alle nostre città e ai nostri paesi che una classe politica incapace o indolente aveva reso ... Leggi su ilnapolista Noi poveri romani e meridionali invidiosi della Lombardia (di G. Gambino)

