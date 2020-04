Giorgia Meloni: chi è il suo compagno e il loro “strambo” primo incontro (Di giovedì 23 aprile 2020) Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è impegnata sentimentalmente da molto tempo con un uomo, Andrea Giambruno, con cui ha anche una figlia: Ginevra. Il compagno della Meloni non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Giambruno è un noto autore televisivo di Mediaset. A lui, e non solo, si deve la buona riuscita di diversi programmi del palinsesto Mediaset come Quinta Colonna e Matrix. Il loro fatale incontro non a caso è avvenuto proprio nelle reti Mediaset, in un modo abbastanza insolito e divertente. Meloni e Giambruno: l’amore nato grazie ad una banana Giambruno, in un’intervista rilascia al giornale Libero, ha raccontato come è avvenuto il magico incontro con Giorgia Meloni: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, ... Leggi su thesocialpost Giorgia Meloni sugli aiuti Economici dall'Europa - stasera a Dritto e Rovescio

E Fratelli d’Italia si arrabbia perché Report ha parlato di Giorgia Meloni

"Direi che Giorgia Meloni ti ha asfaltato" - anche Gaia Tortora sbeffeggia Conte dopo la figuraccia in Aula (Di giovedì 23 aprile 2020), leader di Fratelli d’Italia, è impegnata sentimentalmente da molto tempo con un uomo, Andrea Giambruno, con cui ha anche una figlia: Ginevra. Ildellanon è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Giambruno è un noto autore televisivo di Mediaset. A lui, e non solo, si deve la buona riuscita di diversi programmi del palinsesto Mediaset come Quinta Colonna e Matrix. Ilfatalenon a caso è avvenuto proprio nelle reti Mediaset, in un modo abbastanza insolito e divertente.e Giambruno: l’amore nato grazie ad una banana Giambruno, in un’intervista rilascia al giornale Libero, ha raccontato come è avvenuto il magicocon: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, ...

elleluna13 : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni asfalta #Conte: 'Ma chi si crede di essere #XiJinping?' - AndreaConand : RT @lamaschera4: Sbraita la melona ??ma le frequentazioni con le multinazionali a Bruxelles non sono caciotte!Mi dispiace per gli italiani c… - HMannione : Giorgia Meloni: Su diffusione Covid qualcuno dovrà rispondere, a partire da Cina che dovrà ripagare - HMannione : Giorgia Meloni: Su diffusione Covid qualcuno dovrà rispondere, a partire... - FerroNano : RT @lamaschera4: Sbraita la melona ??ma le frequentazioni con le multinazionali a Bruxelles non sono caciotte!Mi dispiace per gli italiani c… -