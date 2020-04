Enzo Miccio dopo Pechino Express ammette | “Sono una condanna”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 23 aprile 2020)– Le stagioni dell’Oriente,confessa: “Sono una condanna”della coppia dei Wedding Planner è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione didi Costantino Della Gherardesca. L’organizzatore di eventi, giusto per un soffio, non è riuscito a vincere il reality game di Rai2. E oggiè tornato a parlare di questa incredibile esperienza in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. In questa occasione il giornalista gli ha subito fatto notare che molti concorrenti di, vedendo la sua caparbietà e voglia di vincere, l’hanno soprannominato ‘Lo spietato’, chiedendogli se questo soprannome ripecchi effettivamente il suo modo di essere. A quel punto il Wedding Planner più famoso ...