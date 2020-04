Eleonora Giorgi fugge dal collegamento con Barbara D’Urso | la conduttrice senza parole

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 aprile 2020), Ecco come vanno le cose con Clizia Incorvaiaieri è stata ospite diD’Urso, a pomeriggio 5 e ha parlato del figlio Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. Da quando il Grande Fratello è terminato, i due sono al centro del gossip perché si cerca di capire se la loro relazione possa essere una relazione vera e duratura oppure tutto fumo negli occhi. Sono in tanti a parlare di loro, in TV, sui social, qualcuno ama questa coppia, qualcun’altro invece la critica e non ci crede affatto. Molti sono contro Clizia incorvaia, tra tanti Costantino della Gherardesca che la vede come una ragazza finta ed opportunista. Così laha detto la sua ma improvvisamente durante la diretta però è successo qualcosa di davvero inaspettato. Era seduta di fronte alla videocamera, poi è improvvisamente ...