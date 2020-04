Coronavirus, Gallera: ‘Forse Rsa non idonee ai pazienti Covid’. Primi test sierologici in Lombardia (Di giovedì 23 aprile 2020) L’assessore Gallera parla dell’emergenza Coronavirus in Lombardia e del caso Rsa: “Forse il modello non aveva le capacità per la gestione dei pazienti covid”. Parlando ai microfoni di 7 Gold, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Gallera ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. Inevitabile in tal senso un’analisi del caso legato alle Rsa, al centro di un’inchiesta. Emergenza Coronavirus in Lombardia, Gallera: “Forse il modello Rsa non aveva le capacità per la gestione dei pazienti Covid” “Nelle Rsa i controlli ci sono stati, le Ats avevano il compito di fare la sorveglianza, adesso andiamo a verificare la situazione caso per caso”, ha affermato Gallera specificando compiti e responsabilità. “È chiaro che forse il modello Rsa è un modello che non ... Leggi su newsmondo Gallera : Rsa forse no modello per malati coronavirus/ Lombardia - no Milano zona rossa

