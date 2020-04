Coronavirus | duro comunicato degli ultras del Genoa | “vergognatevi | con voi non vogliamo

Leggi su calcioweb.eu

"Questa stagione per noi è finita non perché ci volete fuori, ma perché con un simile governo del calcio non vogliamo avere nulla a che fare. Per noi il pallone, a queste condizioni, si è sgonfiato. Tenetevi questo baraccone vuoto e, se avete un briciolo di dignità, vergognatevi!". Dopo quello dell'Atalanta arriva anche il durissimo attacco a firma del Genoa della gradinata Nord di 'Via Armenia 5r,' contro la decisione di riprendere la stagione. "Voi presidenti siete asserviti alle televisioni, siete schiavi del loro denaro, voi non decidete ma siete dei pupazzi nelle loro mani. Si prospetta l'utilizzo di strumenti come i tamponi per calciatori e addetti ai lavori, per poi non garantirli a tutti i cittadini. Tutto questo dopo due mesi di emergenza e con quasi 25 mila morti tra i quali 200 fra ...