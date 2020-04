Consiglio europeo, via libera al Recovery fund: cosa prevede l’accordo (Di giovedì 23 aprile 2020) Consiglio europeo: com’è andata la riunione di oggi, 23 aprile Il Consiglio europeo ha trovato un accordo sulle misure economiche da utilizzare per far fronte alla crisi provocata dall’emergenza Coronavirus. Come spiegato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, i capi di Stato e di governo della Ue sono concorsi nell’affidare alla Commissione europea il compito di presentare una proposta dettagliata sul Recovery fund. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, parla di un intervento da “migliaia di miliardi”. L’intesa – ancora parziale e tutta da affinare – è arrivata nella serata di oggi, giovedì 23 aprile, dopo circa quattro ore di riunione in teleconferenza. Il Recovery fund è la grande novità del giorno, a fronte dei tre strumenti che avevano già ricevuto un ... Leggi su tpi Recovery Fund soluzione riconosciuta dal Consiglio Europeo : «Successo per l’Italia»

Svolta al Consiglio Europeo - Conte esulta : arriva il Recovery Fund

