Borse in frenata | crollano i Pmi europei Lo spread resta sotto i 250 punti

Nel giorno del Consiglio europeo dedicato al pacchetto di aiuti all'economia (che sarà probabilmente interlocutorio), le Borse europee viaggiano all'insegna della cautela, complice il forte calo degli indicatori su attività manifatturiera e servizi a causa del coronavirus. In recupero il prezzo del petrolio con il Wti giugno che torna a 15 dollari. Focus sulle trimestrali, attesa per i numeri sui sussidi alla disoccupazione negli Usa

Australia: in aprile indice Pmi Cba in declino a 45,6 punti

Ulteriore frenata in aprile per l’attività manifatturiera dell’Australia, che resta sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il secondo mese consecutivo. L’indice Pmi Cba ...

