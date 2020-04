Beth Palmer si Uccide | Non Sopportava La Quarantena Il Padre | “Pensava di Non Rivedere

Leggi su youreduaction

(Di giovedì 23 aprile 2020) Una ragazza inglese,, di 17 anni, si è tolta la vita a causa delle misure restrittive da emergenza Covid-19. I suoi genitori hanno raccontato: “Era ossessionata dalle restrizioni, aveva paura che non sarebbero mai state revocate” e che era “triste e frustrata” per la lontananza dai suoi amici. Ilha dichiarato: “Non ho dubbi che questo lockdown abbia avuto un ruolo importante nella morte di. Non poter uscire e vedere i suoi amici la faceva stare male. Si sentiva come se questo lockdown di tre mesi fosse di 300 anni. Questa storia per lei è diventata un’ossessione estrema, era come convinta che non ne saremmo mai usciti. Ora siamo devastati, è indescrivibile. Mi rattrista dirlo ma non credo che sarà sola, penso che ci saranno altri giovani, adolescenti che si sentono esattamente come mia ...