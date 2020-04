Anticipazioni Amici | tre professori andranno via dal programma

(Di giovedì 23 aprile 2020) Si è da poco conclusa la 19esima edizione di, il talent show italiano tra i più amati. La macchina, però, è sempre in modo e già sono molte le idee per la prossima edizione. Alcune voci hanno fatto trapelare delle notizie su alcuni cambiamenti al tavolo dei: pare che tre di lorovia dal. L’indiscrezione che riguarda questo cambiamento è trapelata da una testata giornalistica di gossip che ritiene che, nella prossima edizione delgestito e condotto da Maria De Filippi, treverranno sostituiti. A quanto si dice, sarebbero Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. La notizia viene riportata sotto questi termini: “Il Serale della diciannovesima edizione disi è concluso da poco ma, ...

Caterin65073100 : RT @LadyNews_: #GaiaGozzi, la vincitrice di #Amici2020: 'Ho sofferto anche nella vita privata' - LadyNews_ : #GaiaGozzi, la vincitrice di #Amici2020: 'Ho sofferto anche nella vita privata' - bnotizie : Notizie Amici, Valentin Alexandru rifiutato a della lite con la De Filippi? | Anticipazioni TV e News - bnotizie : «Amici All Stars» anticipazioni e le novità dopo il Coronavirus - bnotizie : «Amici All Stars» anticipazioni e le novità dopo il Coronavirus -

Molti hanno voluto far sapere all’opinionista di Uomini e Donne che festeggeranno con gli amici, oppure c’è chi gli ha detto che vorrà fare un viaggio ... E a questo punto l’uomo, che giorni fa ha ...Patrizio Ratto, ex allievo della scuola di Amici, torna sul palco di Tu sì que vales durante la replica della seconda puntata dell’ottava edizione, in onda questa sera su canale 5. L’esibizione di ...