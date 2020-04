Ankara e Riad hanno ambizioni opposte in Medio Oriente

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) Le relazioni tra Arabia Saudita e Turchia non navigano in buone acque: le autorità diinfatti bloccato l’accesso ai siti statali d’informazione sauditi ed emiratini dopo cheaveva fatto lo stesso tempo prima. Gli internauti turchi cheprovato ad accedere ai siti in questione non sono riusciti a farlo e si sono imbattuti in un messaggio che chiarisce come questi siano stati bloccati nel rispetto delle disposizioni governative. Al centro dei dissidi ci sarebbe la morte di Jamal Kashoggi, il giornalista e dissidente saudita ucciso il 2 ottobre del 2018 nel consolato diad Istanbul. Diverse persone sono state condannate a morte, in Arabia Saudita, per l’omicidio del giornalista ma, secondo molti, i veri mandanti dell’uccisione non sarebbero ancora stati scoperti. Il blocco dei siti turchi da parte diè infatti ...