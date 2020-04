Animal Crossing | New Horizons diventa il miglior lancio digitale di sempre superando le

(Di giovedì 23 aprile 2020): Newper Nintendo Switch ha riscosso un incredibile successo e ulteriori dati di vendita confermano ildel gioco come ile di.Stando a quanto riportato da SuperData,: Newha venduto la bellezza di 5 milioni di copie insull'eShop. Questo dato porta il gioco davanti al record di Call of Duty: Black Ops 3 del 2015.Molto probabilmente, l'attuale situazione che vede i giocatori costretti a casa per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) ha influito sulle vendite, ma non bisogna dimenticare che la stampa specializzata si è trovata d'accordo nel ritenere l'ultimo capitolo della serie un grande gioco.Leggi altro...

Nintendo ha iniziato il rollout dell'aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, il quali porta in dote numerose novità tra cui personaggi, eventi ed oggetti.