Aida Nizar arrestata per aver aggredito il suo compagno: “Minacciato con un coltello” (Di giovedì 23 aprile 2020) Da poche ore, su di un settimanale spagnolo, è stata diffusa una notizia davvero spiazzante. L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, pare sia stata arrestata per aver aggredito il suo compagno. Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione molto minuziosa agli agenti di polizia secondo cui pare sia stato minacciato con un coltello. La donna, dunque, è stata immediatamente portata in caserma ed interrogata. Naturalmente, la sua versione dei fatti è risultata diametralmente opposta a quella del compagno. Ad ogni modo, vediamo come si è evoluta la vicenda. La Nizar arrestata: avrebbe aggredito il compagno La scorsa notte Aida Nizar è stata arrestata per aver discusso pesantemente con il suo uomo. I due avrebbero avuto una lite così furibonda al punto che la donna pare lo abbia minacciato con un’arma contundente, ma non ... Leggi su kontrokultura Aida Nizar parla dopo la notizia dell’arresto e chiarisce tutto

AIDA NIZAR ARRESTATA/ Minacciato il compagno con un coltello - la D'Urso : "Orribile"

Aida Nizar fermata dalla polizia : i rumors dalla Spagna (Di giovedì 23 aprile 2020) Da poche ore, su di un settimanale spagnolo, è stata diffusa una notizia davvero spiazzante. L’ex concorrente del Grande Fratello,, pare sia stataperil suo. Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione molto minuziosa agli agenti di polizia secondo cui pare sia stato minacciato con un coltello. La donna, dunque, è stata immediatamente portata in caserma ed interrogata. Naturalmente, la sua versione dei fatti è risultata diametralmente opposta a quella del. Ad ogni modo, vediamo come si è evoluta la vicenda. La: avrebbeilLa scorsa notteè stataperdiscusso pesantemente con il suo uomo. I due avrebbero avuto una lite così furibonda al punto che la donna pare lo abbia minacciato con un’arma contundente, ma non ...

pascalpanico : RT @KontroKulturaa: Aida Nizar arrestata per aver aggredito il suo compagno: 'Minacciato con un coltello' - - KontroKulturaa : Aida Nizar arrestata per aver aggredito il suo compagno: 'Minacciato con un coltello' - - bnotizie : Aida Nizar arrestata | lite col fidanzato per la ex gieffina - zazoomnews : Aida Nizar parla dopo la notizia dell’arresto e chiarisce tutto - #Nizar #parla #notizia #dell’arresto - zazoomblog : Aida Nizar parla dopo la notizia dell’arresto e chiarisce tutto - #Nizar #parla #notizia #dell’arresto -