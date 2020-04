UeD anticipazioni | un messaggio sconvolge Gemma | la scelta di Sammy

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Uomini e Donne, cosa succederà nella puntata di domani:e Giovanna tornano in casetta Ledi Uomini e Donne sulla puntata di domani promettono scintille:e Giovanna torneranno in casetta e saranno alle prese con nuovi messaggi. Non abbiamo ancora conosciuto i misteriosi corteggiatori con le parole di Giovanna Abate, che … L'articolo UeD: un, ladiproviene da Gossip e Tv.