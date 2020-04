Sindacati: fase 2, Raggi deve aprire confronto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “L’imminente emanazione da parte del Governo di nuove misure per la cosiddetta fase 2 rendono non piu’ rinviabile una discussione sui tempi di vita della Capitale. La sindaca Raggi apra subito un confronto con le organizzazioni, sindacali e datoriali, per discutere della riorganizzazioni delle attivita’ e dei tempi della citta’, per garantire ai cittadini ai lavoratori una ripresa delle attivita’ in sicurezza”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. “Serve dare impulso al confronto sulla riorganizzazione dei servizi pubblici locali che coinvolga oltre alle strutture comunali anche il sistema delle societa’ partecipate a partite da Atac- continua la nota- Sarebbe un errore non affrontare insieme ai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende come ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Inizia l’incontro tra Governo e sindacati per la fase 2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Inizia l’incontro tra Governo e sindacati per la fase 2

Fase2 - sindacati pensionati : anche noi vogliamo essere coinvolti nella pianificazione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “L’imminente emanazione da parte del Governo di nuove misure per la cosiddetta2 rendono non piu’ rinviabile una discussione sui tempi di vita della Capitale. La sindacaapra subito uncon le organizzazioni, sindacali e datoriali, per discutere della riorganizzazioni delle attivita’ e dei tempi della citta’, per garantire ai cittadini ai lavoratori una ripresa delle attivita’ in sicurezza”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. “Serve dare impulso alsulla riorganizzazione dei servizi pubblici locali che coinvolga oltre alle strutture comunali anche il sistema delle societa’ partecipate a partite da Atac- continua la nota- Sarebbe un errore non affrontare insieme ai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende come ...

sole24ore : Fase 2, il Governo ai sindacati: dal 4 maggio ok a manifattura ed edili. Allentamento per 2,7 milioni di lavoratori… - FisascatRoma2 : RT @CislRomaRieti: #Covid_19 E Fase2 a #ROMA: non più rinviabile confronto tra sindacati #CgilCislUil e sindaca Raggi sulla ripartenza in s… - CislRomaRieti : #Covid_19 E Fase2 a #ROMA: non più rinviabile confronto tra sindacati #CgilCislUil e sindaca Raggi sulla ripartenza… - MarcoErcometa69 : RT @romadailynews: #Sindacati: fase 2, Raggi deve aprire confronto: #Roma – “L’imminente emanazione da parte… - romaproncc : RT @romadailynews: #Sindacati: fase 2, Raggi deve aprire confronto: #Roma – “L’imminente emanazione da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati fase Sindacati: fase 2, Raggi deve aprire confronto RomaDailyNews Fase 2, lunedì riaprono alcuni reparti Fca a Melfi. «Ma il governo faccia chiarezza»

Lo ha annunciato Fca ai sindacati metalmeccanici. “Nei prossimi giorni in ogni caso - spiegano i sindacati - terremo incontri e sopralluoghi per essere certi che comunque quando si avrà la ripresa ...

Fase 2, ipotesi 27 aprile. Le condizioni per ripartire

Fase 2 il 27 aprile, “solo ipotesi” Si presenterebbero infatti alcune difficoltà, fra cui quella di stabilire i requisiti che permetterebbero a un’attività di partire in sicurezza o meno, come per ...

Lo ha annunciato Fca ai sindacati metalmeccanici. “Nei prossimi giorni in ogni caso - spiegano i sindacati - terremo incontri e sopralluoghi per essere certi che comunque quando si avrà la ripresa ...Fase 2 il 27 aprile, “solo ipotesi” Si presenterebbero infatti alcune difficoltà, fra cui quella di stabilire i requisiti che permetterebbero a un’attività di partire in sicurezza o meno, come per ...