Selam Palace non è più zona rossa, ma criticità rimangono (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma- Da ieri sera il Selam Palace non e’ piu’ zona rossa. L’occupazione che sorge nella zona Anagnina di Roma, e dove vivono circa 500 persone, era stata delimitata dall’esercito, dopo la scoperta di due persone positive al Covid 19. La Asl ha effettuato i tamponi e 60 persone sono risultate positive. Ieri, pero’, le due settimane di isolamento dal primo contagio sono scadute e le forze dell’ordine hanno lasciato il presidio davanti al palazzo. Ma all’interno dello stabile le criticita’ rimangono. “Oggi alle ore 12 l’Associazione Cittadini del Mondo avrebbe dovuto partecipare con la asl, le forze dell’ordine e la protezione civile di Roma Capitale a una riunione per decidere il prossimo futuro di palazzo Selam. Essendo stati effettuati tutti i tamponi, la Asl avrebbe dovuto dare informazioni sulla pianificazione delle ... Leggi su romadailynews Coronavirus - tolto l’esercito al Selam Palace di Roma. L’allarme : «Solo due giorni fa portati via padre e figlio positivi». Ma la Asl smentisce

Coronavirus - nel Lazio 144 nuovi positivi e 11 morti. A Roma 55 casi - a Selam Palace tamponi negativi

