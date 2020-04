Pechino Express, Asia Argento: “Fatemi pure causa”. Ecco cosa è successo (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni Asia Argento è tornata a far parlare di sè dopo la sua (seconda) sfortunata avventura a “Pechino Expess”. L’attrice e regista ha dovuto abbandonarla per una frattura al ginocchio, mentre la sua amica e collega Vera Gemma (figlia del compianto Giuliano) è rimasta. Con l’ex gieffino Gennaro Lillio (che nel 2019 aveva fatto parlare di sé per una breve storia con Francesca De Andrè tra le mura della Casa di Cinecittà) ha formato la coppia “I guaglioni”. Dopo che le “Figlie d’Arte” sono tornate in Italia, hanno fatto una diretta Instagram raccontando ai follower retroscena decisamente poco piacevoli. La Argento ha innanzitutto lamentato di non aver ancora ricevuto “il minimo garantito” per la sua partecipazione al reality; poi ha accusato la produzione di aver ... Leggi su pianetadonne.blog Asia Argento svela retroscena sull'incidente a Pechino Express : "Fatemi causa non me ne frega". Ecco perché

Pechino Express Asia Argento svela i retroscena del suo incidente

