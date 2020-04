Nella casa di riposo tutti gli operatori in quarantena con gli anziani per non lasciarli

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020). Per tutelare la salute dei 40ospitati, i 12delladiDomus Flegrea di Varcaturo da sabato sono in autopreventiva: mangiano e dormonostruttura e non hanno contatti con l’esterno. Il titolare Michele Turizio: “Avevamo chiesto i tamponi all’Asl, ma non abbiamo avuto risposta. Così speriamo di salvare gli ospiti dal contagio”. Per tutelare la salute dei 40ospitati dal rischio contagio da Coronavirus, glidelladi cura Domus Flegrea di Varcaturo da sabato scorso si sono messi in autopreventiva per 15 giorni. Mangiano e dormono all’interno della struttura e non hanno contatti con l’esterno. “È l’unico modo – spiegano – per tutelare i nostri ospiti”.di, ad oggi, non si contano casi di ...