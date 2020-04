Liam Payne fa una confessione su Zayn Malik e poi parla della reunion degli One Direction (Di giovedì 23 aprile 2020) Liam Payne due settimane fa ha parlato con il The Sun ed ha ufficializzato la reunion degli One Direction. Il cantante inglese adesso ha rilasciato un’intervista al Daily Star On Line ed ha fatto una confessione su Zayn Malik. Liam ha detto che il suo collega è stato costretto dalla madre a partecipare ai provini di X Factor UK. Payne ha anche aggiunto di non sapere ancora se Zayn parteciperà al ritorno degli 1D. “Ricordo che Zayn ci ha raccontato che lui non voleva nemmeno fare i casting e che è stata sua mamma a costringerlo, gli ha detto che doveva farlo. Questo spiega tutto, è quello che abbiamo vissuto quando eravamo tutti insieme. Abbiamo sempre saputo che c’erano momento in cui lui si sentiva uno di noi e altri in cui non c’era davvero.Non so se tornerà con noi per la reunion, non posso dire cose che nemmeno io so. Fare ... Leggi su bitchyf Liam Payne - testimonial per Hugo Boss - e il senso del tempo

