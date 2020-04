Il finale forzato di Empire lascia tutto sospeso | dal rilascio dello script ad uno

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ildihato tutti senza fiato e non per via della sua bellezza o per le sue rivelazioni ma perché si vede lontano un miglio che è solo qualcosa che è stato messo insieme in fretta e in furia per risolvere il problema causato dall'emergenza Coronavirus. La Pandemia ha costretto tutti in casa e non ha permesso di continuare i lavori in corso per girare l'episodiodie non solo per questa sesta stagione in corso ma per tutta la serie, e quindi? Si è deciso che l'episodio numero 18 andato in onda ieri sera negli Usa fosse ildi. All'episodio già confezionato sono state aggiunte le scene girate e che avrebbero dovuto fare parte del 19esimo e il risultato non è stato dei migliori, ma cosa ne sarà del? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Brett Mahoney, showrunner ...