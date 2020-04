Giornata della Terra 2020 | 50° Earth Day Legambiente e l' iniziativa

GDF : Nella giornata di oggi, dopo aver lottato contro il #Coronavirus, ci ha lasciato il Lgt. C.S. Salvatore Balbi, Coma… - PaolaPisano_Min : Le scoperte più importanti sono nate dalla capacità dell'uomo di pensare in grande. Per la Giornata mondiale della… - andreabettini : Oggi si celebra l'#EarthDay, la Giornata Mondiale della Terra. Da qualunque luogo la si guardi è splendida, fragile… - Carlotta_Lottie : RT @Anima_YT: Ogni giorno mi alzo presto, sapete perchè? Non è solo una questione di abitudini e di rispetto del mio tempo. Non voglio fal… - EdicRMInnov : RT @europainitalia: ?? 50 anni fa nasceva l’#EarthDay ??Grazie a #EUGreenDeal, anche l’???? si impegna nella lotta contro il #climatechange ??… -

Giornata della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giornata della