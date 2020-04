Fortnite ora si può scaricare anche dal Play Store di Google

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Epic Games, la casa di produzione del popolare videogioco, ha rilasciato una versione del videogiocoper lodi: finora infattinon era presente sule per giocarci su un dispositivo Android era necessario

zazoomblog : Fortnite è ora disponibile sul Play Store di Android ma Epic Games è ancora ai ferri corti con Google - #Fortnite… - infoitscienza : Fortnite è ora disponibile sul Play Store di Android, ma Epic Games è ancora ai ferri corti con Google - Eurogamer_it : #Fortnite è ora disponibile sul Play Store di #Android, ma #EpicGames è ancora ai ferri corti con #Google. -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite ora

Epic Games, la casa di produzione del popolare videogioco Fortnite, ha rilasciato una versione del videogioco anche per lo store di Google: finora infatti Fortnite non era presente sul Play Store e ...Dopo un anno e mezzo dal debutto, Fortnite sbarca finalmente su Google Play ossia lo store ufficiale di contenuti per il sistema operativo Android. Il gioco fenomeno del 2019 (e anche del 2020) si può ...