Febbre Altissima e La Corsa al Pronto Soccorso | il Bimbo di 2 Anni Ha il Covid e da Un

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dagli USA arriva una storia che dimostra che neanche i bambini sono immuni da coronavirus. Il piccolo Luke Schreiber, di quasi due, era svenuto mentre era in casa con i suoi genitori. Al momento la cosa si era risolta senza problemi, ma il bambino dopo qualche giorno ha avuto lamolto alta, tanto da spingere i suoi genitori a portarlo in ospedale. Lì la sentenza: Luke aveva contratto il-19. Ora il piccolo è ancora ricoverato, e spesso la temperatura aumenta in maniera preoccupante. Sua madre Amanda May si è rivolta a tutti coloro che si stanno rammaricando di questa quarantena dicendo: “La sicurezza pubblica e le vite umane sono più preziose della tua attività – è uno svantaggio solo momentaneo! Si è verificata una grande recessione … e l’economia ne sta risentendo. Ma nel frattempo ...