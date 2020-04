Fallout 76 ha NPC che saccheggiano i giocatori morti e si rifiutano di restituire armi e oggetti rubati (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel mondo di Fallout 76, l'omicidio e il saccheggio dei cadaveri è uno dei punti fondamentali del gioco. Ma gli NPC dovrebbero seguire regole diverse. Per alcuni giocatori infatti, gli amichevoli NPC non lo sono poi così tanto, visto che saccheggiano i cadaveri dei giocatori rubando addirittura beni preziosi.Il Redditor Lizardinosaurus ha riferito che, mentre giocava a uno dei nuovi eventi PvE del gioco, un simpatico NPC ha rubato la sua Gatling e quasi 2000 unità di munizioni da 5 mm. In Fallout 76, quando si muore, il respawn avviene nei pressi del luogo in cui siete rimasti uccisi. Nel punto in cui c'è il vostro cadavere, trovate un piccolo sacchetto di oggetti di poco conto, perciò le armi e le armature non vengono perse.Tuttavia, quando Lizardinosaurus è resuscitato, ha scoperto che mancava la sua arma. Perplesso, è tornato sulla ... Leggi su eurogamer Fallout 76 : Wastelanders ha introdotto gli NPC che non sembrano affatto preoccupati dei bombardamenti atomici (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel mondo di76, l'omicidio e il saccheggio dei cadaveri è uno dei punti fondamentali del gioco. Ma gli NPC dovrebbero seguire regole diverse. Per alcuniinfatti, gli amichevoli NPC non lo sono poi così tanto, visto chei cadaveri deirubando addirittura beni preziosi.Il Redditor Lizardinosaurus ha riferito che, mentre giocava a uno dei nuovi eventi PvE del gioco, un simpatico NPC ha rubato la sua Gatling e quasi 2000 unità di munizioni da 5 mm. In76, quando si muore, il respawn avviene nei pressi del luogo in cui siete rimasti uccisi. Nel punto in cui c'è il vostro cadavere, trovate un piccolo sacchetto di oggetti di poco conto, perciò lee le armature non vengono perse.Tuttavia, quando Lizardinosaurus è resuscitato, ha scoperto che mancava la sua arma. Perplesso, è tornato sulla ...

Fallout 76: Wastelanders, le cinque novità principali 0

Fallout 76 Wastelanders è arrivato e ha portato quella ventata di aria fresca nel mondo online di Bethesda, e in questo video vogliamo raccontarvi quelle che sono le cinque principali novità ...

