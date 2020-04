Coronavirus, studio dell’Iss: “Rna di Sars Cov 2 nelle acque di scarico”. Silvio Brusaferro: “Potrebbe essere utile per controllo pandemia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come in passato è avvenuto per esempio per la cocaina, le acque reflue possono dare risposte agli scienziati. Uno studio dell’Istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza di RNA di Sars Cov 2 nelle acque di scarico di Roma e Milano. Il ritrovamento “non ha alcun rischio per la salute umana” ma “il risultato rafforza le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare”. Il risultato, per il presidente Iss Silvio Brusaferro, “potrebbe essere d’aiuto nel controllo della pandemia”. Lo studio, condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - perdita dell’olfatto tra i primi sintomi : lo studio di Padova

Coronavirus - lo studio ISS : le acque di scarico “spia” di focolai epidemici - scoperto RNA virale a Milano e Roma

Coronavirus - “nella fase 2 lockdown mirati - tamponi di massa e tracciabilità. Il vaccino non è certo” : parla il virologo che ha diretto il più grande studio epidemiologico sul Covid-19 in Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come in passato è avvenuto per esempio per la cocaina, lereflue possono dare risposte agli scienziati. Unodell’Istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza di RNA diCov 2di scarico di Roma e Milano. Il ritrovamento “non ha alcun rischio per la salute umana” ma “il risultato rafforza le prospettive di usare il controllo dellein fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare”. Il risultato, per il presidente IssBrusaferro, “potrebbe essere d’aiuto nel controllo della pandemia”. Lo, condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento ...

riotta : Nuovo studio cinese prova che #coronavirus in un ristorante si è trasmesso seguendo le correnti d'aria dei condizio… - SkyTG24 : Coronavirus, l’idea di uno studio di architetti: al mare con cupole in bamboo. FOTO - TgrVeneto : La popolazione del comune padovano al centro di un nuovo studio, unico al mondo. Servirà a capire quale direzione p… - ViaEmilia771 : RT @UniPadova: Lo studio sulla percentuale di asintomatici al virus #COVID19 a #VoEuganeo, condotto dal professor #AndreaCrisanti, mostra l… - uboldi_laura : RT @Agenzia_Italia: Fumare proteggie dal #COVID19? In #Francia studio con tamponi alla nicotina. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, studio su ristoranti e aria condizionata: «Due metri di distanza potrebbero non bastare» Corriere della Sera Coronavirus, studio su ristoranti e aria condizionata: «Due metri di distanza potrebbero non bastare»

Uno studio cinese che sarà pubblicato a luglio in Emerging Infectious Diseases, una rivista pubblicata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Usa, mostra in che modo il coronavirus ...

Acque di scarico, ‘spia’ di focolai Covid-19

Da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità emerge la possibilità di utilizzare le acque di scarico per rilevare la presenza del virus ...

Uno studio cinese che sarà pubblicato a luglio in Emerging Infectious Diseases, una rivista pubblicata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Usa, mostra in che modo il coronavirus ...Da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità emerge la possibilità di utilizzare le acque di scarico per rilevare la presenza del virus ...