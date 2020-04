Cassano: “Ad oggi solo una squadra potrei accettare, con contratto in bianco, l’Entella” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tra un gossip e un aneddoto sui suoi trascorsi calcistici, Antonio Cassano ha anche ribadito quale sarà il suo futuro: "Voglio diventare direttore sportivo, prima dello stop avevo preso contatti importanti. Tornare a giocare? Non credo ma se l'Entella chiamasse sarebbe l'unica società cui darei ascolto" Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tra un gossip e un aneddoto sui suoi trascorsi calcistici, Antonioha anche ribadito quale sarà il suo futuro: "Voglio diventare direttore sportivo, prima dello stop avevo preso contatti importanti. Tornare a giocare? Non credo ma se l'Entella chiamasse sarebbe l'unica società cui darei ascolto"

Militos_Way : @FcInterNewsit Adesso chi lo dice ad Ausilio di aver sbagliato mestiere? E a Cassano chi lo dice che si sta ispiran… - zazoomblog : Cassano: «Ds grazie ad Ausilio. Ritorno alla Samp? Ho parlato con Ferrero» - #Cassano: #grazie #Ausilio. #Ritorno - EuropaCalcio : #Cassano #Lautaro: 'Ad una cifra alta lo venderei, puoi prendere altri campioni' - paoloasr81 : A sto gioco mi spiace dirlo xkè è stato 'no stronzo...ma davanti manca uno ke col capitano (forse ancor di piú a ca… - maxfrata : @Stefano54655309 Noooooo... ti stai perdendo le videochiamate di Vieri ad ex interisti come Ventola, Cassano, Ronal… -

