Bper | Vandelli | ‘Da assemblea via libera aumento capitale 1 mld per filiali Ubi’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – L'assemblea di Bper Banca "ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 1 miliardo per l'operazione su Ubi Banca". Lo ha annunciato, nel corso di una conference call con i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci, l'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli. Il 2019 "è stato un anno straordinario. Un anno intenso con un risultato brillante, che conferma come il nostro gruppo abbia avuto la capacità di gestire la sua posizione patrimoniale. E' un risultato positivo. Oltre al bilancio, abbiamo portato in assemblea l'aumento di capitale fino a 1 miliardo per l'operazione su Ubi Banca, che ha avuto un riscontro positivo". Per quanto riguarda il primo trimestre del 2020, per Vandelli "si può considerare ordinario nelle sue ...

