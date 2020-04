App volontaria e con il via libera del Parlamento. Continuano le polemiche sull’utilizzo di Immuni per tracciare i contatti sospetti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sarà volontaria e verrà coinvolto il Parlamento. Il premier sgombra il campo dalle polemiche sull’app Immuni, scelta dal governo per avviare una mappatura dei contatti sospetti. Viene scartata l’ipotesi sull’obbligatorietà e sul fatto che a disciplinarla potesse magari bastare un Dpcm. “Quest’applicazione – spiega Giuseppe Conte – sarà offerta su base volontaria e non su base obbligatoria. Faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione dei movimenti o altri pregiudizi”. Su questo processo – assicura – verranno informati i capigruppo di maggioranza, ma anche di minoranza: “Io stesso mi riservo di riferire puntualmente alle Camere. Il coinvolgimento del Parlamento deve essere pieno e stringente, essendo coinvolti diritti costituzionali fondamentali”. Il ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Arcuri : «App sarà volontaria». Giorgia Meloni : «Scandalo : agli immigrati no e agli italiani sì»

Coronavirus - Conte : “App Immuni su base volontaria”

