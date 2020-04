25 aprile | Basilicata tra solidarietà | ribellismi e insurrezioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Maschito 15 settembre 1943, borgo in provincia di Potenza, forse il primo paese nel regno d’Italia a dichiararsi Repubblica, ma soprattutto a dichiararsi Repubblica partigiana indipendente. Un anno prima della nascita delle varie repubbliche partigiane nel nord Italia.Matera 21 settembre 1943, la prima città del sud a insorgere contro il nazifascismo prima ancora di Napoli e delle sue famose quattro giornate.Luoghi dai nomi lontani, Matera, Maschito, ma anche Irsina, San Mauro Forte, Montescaglioso, Forenza. Luoghi spersi in cui mandare uomini al confino e luoghi da cui prendere uomini per la guerra.Tanti di questi paesi lucani furono luoghi di confino e di punizione per tanti non allineati al fascismo, uomini che saranno poi protagonista della storia, della politica e della letteratura Repubblicana, Carlo Levi, Eugenio Colorni, Guido Miglioli, Camilla Ravera, Manlio Rossi ...