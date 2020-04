Roma-Fiorentina, ipotesi maxi-scambio: coinvolti Florenzi e altri tre calciatori (Di martedì 21 aprile 2020) ​L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calcio, si proietta alla prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, quella prevista per il mese di giugno.​ Roma e ​Fiorentina potrebbero chiudere diversi affari. Nella maxi-trattativa tra i due club non rientrerebbero soltanto Biraghi e Spinazzola, ma anche Florenzi e Pezzella. Gianluca Petrachi, dirigente della Roma, ha tra gli obiettivi principali quello di abbassare il monte ingaggi rispondendo di fatto ad... Leggi su 90min Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato - la priorità del ragazzo è la Fiorentina ma...

Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato - la Fiorentina fa muro : "Non si muove"

Milenkovic alla Roma?/ Calciomercato - la Fiorentina punta al rinnovo del serbo ma... (Di martedì 21 aprile 2020) ​L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calcio, si proietta alla prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, quella prevista per il mese di giugno.​e ​potrebbero chiudere diversi affari. Nella-trattativa tra i due club non rientrerebbero soltanto Biraghi e Spinazzola, ma anchee Pezzella. Gianluca Petrachi, dirigente della, ha tra gli obiettivi principali quello di abbassare il monte ingaggi rispondendo di fatto ad...

OfficialASRoma : Altra sfida tra ???? Vucinic al Genoa ?? Batistuta alla Fiorentina Vota qui ?? - infoitsport : Fiorentina, Commisso rivela: «DiBenedetto mi offrì la Roma, ma allora non era il momento giusto per me» - sportli26181512 : Roma e Fiorentina, doppio scambio in vista: Roma e Fiorentina sono sempre più attive e... - KhmerRougeKid1 : Serie A partnerships Signori/Baggio - Bologna Baggio/Hübner - Brescia Magahales/Maniero - Venezia Chiesa/Batigo… - napolista : La Lega Serie A verso la spaccatura perfetta. Così tornare a giocare diventa più difficile Spal, Brescia, Toro, Sa… -