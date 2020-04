“Non si può aspettare il 4 maggio” La filiera della moda è in fibrillazione

Pontifex_it : La risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere la misericordia: l’amore comp… - borghi_claudio : Penso che oggi in Parlamento si sia vista, plasticamente, la fine di conte. Nessuno può arrivare alle Camere nel s… - luigidimaio : L’Italia punta al miglior accordo possibile in Europa. Il fallimento non è un’opzione, perché senza l’Italia l’Ue n… - Valenti00278189 : RT @borghi_claudio: Penso che oggi in Parlamento si sia vista, plasticamente, la fine di conte. Nessuno può arrivare alle Camere nel silen… - Viola_mg : RT @CesareSacchetti: Conte:'mascherine fino a che non ci sarà un vaccino.' Il coronavirus si può già curare ora con risultati eccellenti co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non può